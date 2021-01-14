Evindeki saksılarda kenevir yetiştirdi

Milyonlar WhatsApp’ı silip ona geçiyor ama...

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Uşak’ta jandarma ekiplerinin bir eve düzenlediği operasyonda, özel düzenek kurduğu evindeki saksılar içerisinde 18 kök kenevir bitkisi yetiştiren şüpheli suçüstü yakalandı.

Uşak İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, Eşme’de bir şahsın evinde kenevir bitkisi yetiştirdiği bilgisine ulaştı. Ekipler, bilgiler doğrultusunda şüpheli MK.’nın evine operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda evin ahır kısmında bulunan bir bölümünde saksılarda bulunan 18 kök kenevir bitkisi ve kenevirlerin büyümesinde etkili olan elektrikli düzenek ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıs, işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. M.K., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.