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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Uşak’ta ilk Covid-19 aşıları uygulandı

İHA

Uşak’ta ilk Covid-19 aşıları uygulandı

Dün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Bilim kurulu üyelerinin Covid19 aşısı olmasının ardından bugün yurt genelinde sağlık çalışanlarına yönelik aşılama başladı.
Yeni tip korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında CoronaVac aşısı için acil kullanım onayı verilmesinin ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Bilim Kurulu üyeleri dün aşı oldu. Bu sabah itibarıyla yurt genelinde sağlık çalışanlarına yönelik aşılama uygulaması başladı. Uşak’ta da uygulamanın başlanmasıyla birlikte Uşak İl Sağlık Müdürü Dr. Sedat Kavas ve sağlık çalışanları aşı oldu. Aşısını vurulduktan sonra açıklamalarda bulunan Sedat Kavas, “Bu pandemi sürecinde aşımızın gelmesi ve yapılmaya başlanılması bizde moral ve motivasyon olarak artı bir değer oluşturdu” dedi. Kavas, “Aşı kampanyamızın ilk basamağı olan, sağlık çalışanlarımızın aşılama işlemini başlatmış olduk. Ben de İl Sağlık Müdürü olarak aşımı oldum. Bütün sağlık çalışanlarımız randevularını alıyorlar ve aşılarını oluyorlar. Bu pandemi sürecinde aşımızın gelmesi ve yapılmaya başlanılması bizde moral ve motivasyon olarak artı bir değer oluşturdu. Bu aşının gelmesinde ve bize uygulanmasında emekleri olan Cumhurbaşkanımıza, bakanımıza ve diğer sağlık çalışanlarına huzurlarınızda şükranlarımı sunuyorum. Aşılama sürecinin pandemiyi atlatmada önemli olacağını düşünüyorum. Bakanlığımızın bize verdiği süre 10 gün. Fakat şuanda bine yakın sağlık çalışanımız aşılanmış durumda. Gece 24.00’a kadar randevu açtık. İki vardiya şeklinde aşılamayı gerçekleştireceğiz” dedi.
“Pandemiyi sıfırlamadan vatandaşımızın kendine güvende hissetmesini doğru bulmuyorum”
Sözlerine devam eden Kavas, pandeminin tamamen bitmeden vatandaşların kendilerini güvende hissetmelerini doğru olmadığını belirtti. Kavas, “Pandemiyi tamamen sıfırlamadan vatandaşımızın kendine güvende hissetmesini ben doğru bulmuyorum. Çünkü bütün dünyaya bir tek vakadan yayıldı. İlimizde ve ülkemizde çok şükür , sayılar dramatik bir şekilde düşmekte” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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