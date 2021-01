Başkan Çakın, beyaz bastonla farkındalık oluşturdu

Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, her yılın ikinci haftasında kutlanan Görme Engelliler Haftası dolayısıyla düzenlenen beyaz baston yürüyüşüyle farkındalık oluşturdu.

Uşak Belediyesi her yıl Ocak ayının ikinci haftası kutlanan Görme Engelliler Haftası dolayısıyla, belediye önünde özel bir etkinlik düzenledi. Ekinliğe Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, Belediye Başkan Yardımcıları Hikmet Kahraman, Mehmet Kurnaz ile Durmuş Akkaya, Belediye Meclis Üyeleri, Uşak Altı Nokta Körler Derneği Başkanı Serkan Çiğdem ve üyeleri katıldı. Farkındalık oluşturmak ve görme engelli bireylerin sorunlarına dikkat çekmek amacıyla düzenlenen etkinlikte siyah göz bandı takan Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın görme engelliler tarafından kullanılan beyaz bastonla yürüdü. Belediye önünde bulunan geniş alanda gerçekleşen yürüyüşte, görme engelliler için tasarlanmış olan kılavuz çizgiler rehber alındı. Başkan Çakın’a göz bandı ve beyaz bastonla gerçekleştirdiği yürüyüş denemesinde Altı Nokta Körler Derneği Başkanı Serkan Çiğdem destek oldu.



Empati Kurmayı ve Farkındalık Oluşturmayı Hedef Aldık

Vatandaşlar tarafından büyük ilgi gören etkinliğin ardından konuşan Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, bu anlamlı hafta dolayısıyla toplumda farkındalık oluşturmak amacıyla bir araya geldiklerini söyledi. “Hayatın akışı içerisinde bazen engelli vatandaşlarımızın yaşadığı zorlukları görmekte ve onları anlamakta zorluk çekebiliyoruz.” diyen Çakın, “Onları daha iyi anlayabilmek için bu tip aktiviteleri önemsiyoruz.” dedi.

Altı Nokta Körler Derneği Başkanına etkinliğe katılımlarından dolayı teşekkürlerini sunan Başkan Mehmet Çakın, “Uşak Belediyesi olarak, pandemi sürecinde ve her zaman engelli vatandaşlarımızın hayatlarını kolaylaştırmak adına gayret ediyoruz. Bundan sonra da onların bu şehirde daha konforlu ve rahat bir yaşam sürebilmesi için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Kapımız da gönlümüz de tüm imkanlarımızla birlikte her zaman engelli vatandaşlarımıza açıktır.” diye konuştu.

Düzenledikleri etkinliğin “farkındalığa” vesile olmasını temenni ettiklerini ifade eden Başkan Çakın, “Görme Engelliler Haftasını” kutladı.

