Uşak'a mevsimin ilk karı yağdı



Feyzi DAVULCU / UŞAK, (DHA)- UŞAK'ta mevsimin ilk karı yağdı. Hava sıcaklığı kent merkezinde sıfırın altında 1 dereceye kadar düştü.

Kent merkezinde dün yağan yağmur, bugün sabaha karşı yerini kar yağışına bıraktı. Uşaklılar, güne karla uyandı. Park ve bahçeler ile evlerin çatılarıyla otomobillerin üzeri beyaz örtüyle kaplandı. Meteoroloji İl Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, kentte kar kalınlığı 5 santimetreyi bulurken, hava sıcaklığı sıfırın altında 1 dereceye kadar düştü. Sabah beyaz örtüye uyananlar, araçlarıyla evlerinin ve iş yerlerinin önünü temizlemek için çabaladı .

Uşak Belediyesi, karın etkili olduğu bölgelerde 100 kişilik ekiple tuzlama ve küreme çalışmalarına başlarken trafik ekipleri de sürücüleri aşırı hız ve yakın takip yapmamaları için uyardı.DHA-Genel Türkiye-Uşak Feyzi DAVULCU

2021-01-15 11:14:53



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