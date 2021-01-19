Uşak'ta kumar operasyonu 14 kişiye 33 bin 690 TL para cezası kesildi

Uşak'ta iki farklı adrese yapılan kumar operasyonunda 14 kişiye 33 bin 690 TL para cezası kesildi.

Uşak'ta İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, merkeze bağlı Bozkurt Mahallesi'nde bir evde ve Köme Mahallesi'nde bir kıraathanede kumar oynatıldığı bilgisine ulaştı. Ev ve kıraathaneye eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, evde 9, kıraathanede 5, toplam 14 kişiye kumar oynamak ve sosyal mesafe kuralına uymama suçlarından 33 bin 690 TL para cezası kesti.

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