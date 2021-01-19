Uşakspor’da ayrılık

Uşakspor, orta saha oyuncusu Selim Dilli ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Uşakspor'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kulübümüz futbolcularından Selim Dilli ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Futbolcumuza kulübümüze olan katkılarından dolayı teşekkür ediyor, yeni kulübünde kendisine başarılar diliyoruz” ifadeleri kullanıldı.

22 yaşındaki orta saha oyuncusu, 20202021 sezonunda 13’ü 11'de olmak üzere 20 maça çıkarken, 1 kere rakip fileleri sarsmıştı.

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