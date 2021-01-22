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Uşak’ta geri dönüşüm fabrikasında yangın Çıkan yangında 1 milyon TL’ye yakın zarar meydana geldi

İHA

Uşak’ta geri dönüşüm fabrikasında yangın Çıkan yangında 1 milyon TL’ye yakın zarar meydana geldi

Uşak’ta bir geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangında yaklaşık 1 milyon TL’ye yakın maddi zarar meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre yangın, Sarayaltı Mahallesi’nde Keskin Sokak üzerinde Rıza Songür'e ait geri dönüşüm fabrikasında çıktı. İddialara göre, fabrika içerisinde bir makinada elektrik kontağından kaynaklı dumanlar çıkmaya başladı. Dumanların yükseldiğini gören gece nöbetçisi 112 Acil Çağrı’yı arayarak ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve elektrik görevlileri sevk edildi. Ölen ve yaralananın bulunmadığı yangında soğutma çalışmaları devam ederken yaklaşık olarak 1 milyon TL’ye yakın maddi zarar meydana geldi. Ekipler yangınla ilgili soruşturma başlattı.

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