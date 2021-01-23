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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Zafer Teknopark olağan genel kurul toplantısı düzenlendi

İHA

Zafer Teknopark olağan genel kurul toplantısı düzenlendi

AfyonUşak Zafer Teknoloji Geliştirme Bölgesi Anonim Şirketi (Zafer Teknopark) 20192020 yılı olağan genel kurul toplantısı Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Sosyal Tesislerde gerçekleştirildi.
Toplantıya Zafer Teknopark Yönetim Kurulu Başkanı ve Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve AKÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakaş, Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Hüsnü Serteser ve yetkililer katıldı.
Rektör Savaş: “Zafer Teknopark’ın, Uşak OSB Teknopark 40’tan fazla girişimciye ev sahipliği yapacak.”
Zafer Teknopark Yönetim Kurulu Başkanı ve Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş genel kurulda yaptığı konuşmada Teknopark olarak her geçen gün daha çok sayıda girişimcinin ARGE ve inovasyon çalışmalarına ev sahipliği yaptıklarını ve bu vesile ile bölge ekonomisine de giderek daha çok katkıda bulunduklarını belirtti. Prof. Dr. Savaş, Zafer Teknopark’ın ikinci yerleşkesi olarak Uşak’ta yeni açılan ve 40’tan fazla girişimciye ev sahipliği yapması planlanan Uşak OSB Teknopark binasının da faaliyete geçmesinden dolayı mutlu olduklarını ifade etti. Uşak OSB Teknopark binasının henüz faaliyete başlamamasına karşın hem Uşak’ta hem de Uşak dışında faaliyet gösteren 15 girişimciden ARGE projesi başvuruları aldıklarını aktaran Rektör Savaş ‘‘Başvuran projelerden hakem süreçleri başarıyla tamamlanan ilk girişimciler, Şubat 2021 itibariyle Uşak OSB Teknopark binasında faaliyete başlayacaklar. Uşak OSB Teknopark binası başta Uşak’taki ARGE ve inovasyon ruhuna sahip girişimciler olmak üzere bölgedeki tüm girişimcilerin hizmetindedir. ARGE ve inovasyona yönelik fikirleri olan tüm girişimcileri Uşak OSB Teknopark’ta yer almaya davet ediyorum.’’dedi.
Genel kurul sonrası yapılan Yönetim Kurulu Toplantısıyla da Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörü Karakaş, Afyon Uşak Zafer Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici A.Ş.’de Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçildi.

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