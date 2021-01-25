Cumhurbaşkanı Erdoğan, Uşak AK Parti kongresine bağlandı Uşak’ta 7. Olağan İl Kongresi Düzenlendi

Uşak’ta Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) 7. Olağan İl Kongresi düzenlendi. Kongrede konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, tarihi bir kongre olduğunu ifade etti.

AK Parti 7. Olağan İl Kongresi bugün Uşak, Denizli ve Mersin’de düzenlendi. Uşak’ta düzenlenen kongre Uşak Kapalı Spor Salonu’nda gerçekleşti. Kongreye AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Uşak AK Parti Milletvekilleri Mehmet Altay, İsmail Güneş Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın ve Uşak İl Başkanı Fahrettin Ertuğrul, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Hilal Sabancı, parti üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Korona virüs tedbirleri kapsamında düzenlenen kongrede konuşan Hamza Dağ, görev alan herkese başarılar dilerken, düzenlenen kongrenin bir önceki kongrede olduğu gibi tarihi bir kongre olduğunu belirtti.

Tek aday olarak aday gösterilen Uşak İl Başkanı Fahrettin Tuğrul katılımcılara seslenerek, “Kıymetli dava arkadaşlarım bugün burada sizlerle birlikte bu coşkuyu ve heyecanı yaşıyor olmaktan büyük mutluluk duyuyorum” dedi. Sözlerine devam eden Tuğrul, “Mensubu olmaktan büyük gurur duyduğumuz AK Parti, sadece siyasi bir oluşum değil, kutlu bir davanın adıdır. Bu dava samimi ve beklentisiz, gece gündüz koşan inanmış insanların davasıdır. Bu dava, Allah sizlerden razı olsun duasını almak için çabalayan insanların davasıdır. Bu dava, dünyanın neresinde olursa olsun bir mazlum varsa onun gözyaşlarını silme derdinde olanların davasıdır. Bu dava, Selahattin Eyyübi'nin rüyası, Fatih'in mirası, Abdülhamit'in davasıdır. Bu dava, dünya 5'ten büyüktür diyen ümmetin umudu Recep Tayyip Erdoğan'ın davasıdır” dedi.

Öte yandan tek aday olan Fahrettin Tuğrul, tekrardan başkanlığa getirildi.

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