Uşakspor'un rakibi Ergene Velimeşespor

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UŞAK, (DHA)MİLSİ.com 2'nci Lig Beyaz Grup'ta sezonun ilk devresini 33 puanla 5'inci sırada tamamlayan Uşakspor, ikinci yarının ilk sınavında yarın Ergene Velimeşespor'la karşı karşıya gelecek. Uşak 1 Eylül Stadı'nda Serkan Önsal'ın yöneteceği maçın başlama düdüğü saat 13.00'te çalacak. Teknik Direktör Hasan Şimşir, "İkinci yarıya iyi bir sonuç alarak başlamak istiyoruz. İyi bir hazırlık dönemi geçirdik, çalışmalarımızın karşılığını alacağımıza inanıyorum" diye konuştu. DHA-Spor Türkiye-Uşak UŞAK

2021-01-26 12:56:20



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