Uşakspor'dan orta sahaya takviye

UŞAK, (DHA) - Misli.com 2'nci Lig Beyaz Grup'ta Play-Off mücadelesi veren Uşakspor, Gümüşhanespor'dan orta saha oyuncusu Mert Çakar'la sezon sonuna kadar anlaştı. Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "28 yaşındaki tecrübeli merkez orta saha Mert Çakar'ın transferini Uşakspor ailesine saygıyla bildirir, futbolcumuza şanlı formamız altında nice başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.DHA-Spor Türkiye-Uşak
2021-01-29 12:59:50
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