Uşak’ta kumar oynayanlara göz açtırılmıyor 11 kişiye 34 bin 650 TL para cezası kesildi

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Uşak’ta kumar oynatıldığı bilgisine ulaşılan bir eve yapılan operasyon doğrultusunda 11 kişiye 34 bin 650 TL para cezası kesildi.

Uşak’ta, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Işık Mahallesi’nde bir evde kumar oynandığı bilgisine ulaştı. Bilgiler doğrultusunda ekipler eve operasyon düzenledi. Operasyonda 11 kişinin sosyal mesafe kuralını yok sayarak kumar oynadığı belirlendi. Kumar oynayan 11 kişiye sosyal mesafe kuralına uymamaktan 34 bin 650 TL para cezası kesildi.

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