Uşak’ta dolu yağışı etkili oldu

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Uşak’ta akşamüzeri önce dolu sonrasında da yağmur yağışı etkili oldu.

Uşak’ta akşam saatlerinde önce dolu, ardından ise sağanak yağış etkili oldu. Dolu ve yağmura yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşarken, ıslanmamak için adeta birbirleriyle yarıştı. Meydana gelen dolu ve yağmur yağışı ise vatandaş kamerasıyla görüntülendi.

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