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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Silahla oynayan çocuk arkadaşını vurdu

İHA

Silahla oynayan çocuk arkadaşını vurdu

Uşak’ta arkadaş ortamında silahla oynayan çocuk, arkadaşını kafasından vurdu. Hastaneye kaldırılan yaralı, bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Olay Fatih Mahallesi’ne bağlı Birinci Öner Sokak üzerinde meydana geldi. İddialara göre, Ramazan Altıner (19) evinde arkadaşlarını davet etti. Altıner’in arkadaşı P.A. (17) evdeki av tüfeğiyle oynadığı esnada tüfek ateş aldı. Tüfeğin ateş alması sonucunda Altıner başından yaralandı. Evdekilerin ihbarları üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilen Altıner, yapılan bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. P.A. ve 3 kişi polis ekiplerince gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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