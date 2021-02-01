Uşakspor, Ankara Demirspor maçı hazırlıklarını devam ettirdi

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Uşakspor, Ankara Demirspor maçı hazırlıklarına bugün gerçekleştirilen idmanla devam ettirdi.

Uşakspor, TFF İkinci Lig Beyaz Grup’ta 3 şubat Çarşamba günü karşılaşacağı Ankara Demirspor maçı hazırlıklarına bugün yapılan antrenmanla devam etti. Teknik direktör Hasan Erkin Şimşir yönetimindeki antrenman Uşakspor Tesisleri’nde gerçekleşti. Düz koşuyla başlayan idman kuvvet ve pas çalışmasıyla son buldu

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