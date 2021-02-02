Uşakspor, Ankara Demirspor deplasmanında terleyecek

UŞAK, (DHA) - MİSLİ.com 2'nci Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta evinde Ergene Velimeşespor'la 3-3 berabere kalan Uşakspor, yarın deplasmanda Ankara Demirspor'a konuk olacak. TCDD Ankara Demirspor Stadı'nda saat 13.00'te başlayacak maçı Yalçın Taşkınfurat yönetecek. Teknik Direktör Hasan Şimşir, Play-Off yarışında puan kaybına tahammülleri olmadığını belirterek, "Ankara'dan galibiyetle dönmek istiyoruz. Maça iyi hazırlandık, sahada en iyi mücadelemizi ortaya koyacağız" dedi.DHA-Spor Türkiye-Uşak UŞAK
2021-02-02 12:41:07
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.