Uşakspor, Ankara Demirspor deplasmanında terleyecek

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UŞAK, (DHA) - MİSLİ.com 2'nci Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta evinde Ergene Velimeşespor'la 3-3 berabere kalan Uşakspor, yarın deplasmanda Ankara Demirspor'a konuk olacak. TCDD Ankara Demirspor Stadı'nda saat 13.00'te başlayacak maçı Yalçın Taşkınfurat yönetecek. Teknik Direktör Hasan Şimşir, Play-Off yarışında puan kaybına tahammülleri olmadığını belirterek, "Ankara'dan galibiyetle dönmek istiyoruz. Maça iyi hazırlandık, sahada en iyi mücadelemizi ortaya koyacağız" dedi.DHA-Spor Türkiye-Uşak UŞAK

2021-02-02 12:41:07



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