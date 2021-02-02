Uşak’ta Aile Atölyesi açıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Uşak’ta Aile Atölyesi açıldı

İHA

Uşak’ta Aile Atölyesi açıldı

Uşak Belediyesi’nin eğlenceli ve eğitici projesi “Aile Atölyesi” gerçekleşen açılış programı ile başladı. Proje hakkında konuşan Uşak Belediyesi Başkanı Mehmet Çakın, “Yakın zamanda pandeminin tamamen hayatımızdan çıkmasıyla çok daha güzel ve kalabalık etkinlikleri Uşak Belediyesi olarak çocuklarımızla ve yetişkinlerimizle buluşturmaya devam edeceğiz” dedi.
Uşak Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından başlatılan “Aile Atölyesi”, gerçekleştirilen açılış etkinliği ile miniklere kapılarını açtı. Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın’ın katılımıyla gerçekleşen korona virüs tedbirleri kapsamında kurallara uygun düzenlenen açılış töreninde, aileler ve çocukları da katıldı. Açılışa katılan çocuklar, animatörlerle beraber eğlenceli anlar yaşarken neşeleri yüzlerinden belli oldu. Ayrıca pandemi nedeniyle sosyal yaşamdan uzak kalan minikler, katıldıkları atölyelerde yeniden sosyalleşip eğitimlerine başlarken aileleri de yanlarında oldu. Çocukların çeşitli alanlarda beceri kazanması amacıyla başlatılan ve içerisinde Boyama Atölyesi, Deneysel Çalışma Atölyesi, Robotik Kodlama Atölyesi ve Uygulamalı Beceri Atölyesi bulunan proje Atatürk Kültür Merkezi’nde bir ay süreyle faaliyet gösterecek.

Randevu Sistemi ve Yaş Sınırı Getirildi
Pandemi kuralları çerçevesinde randevu sistemiyle gerçekleştirilen Aile Atölyesi’nde, katılımcı çocukların yaş sınırı 4 ila 9 olarak belirlendi. Öte yandan sağlık tedbirleri kapsamında çocuklara dışarıya çıkma izni verilen 13.0016.00 saatleri arasında yapılan etkinlikler bugünden itibaren haftanın 5 günü minikleri ağırlayacak. Atölyeler toplamda 5 gün ve her hafta farklı çocukların katılımıyla ay sonuna kadar sürecek. Çocukların bir yandan eğlenirken bir yandan da yeteneklerini keşfederek geliştireceği projenin, mahalle bazlı farklı bölgelerde de sürdürülmesi planlanıyor.

Pandemi Sonrası Renkli Etkinlikler Uşak Halkıyla Buluşacak
Özellikle çocukların pandemi nedeniyle uzun süredir okul ve sosyal hayattan uzak kaldığını dile getiren Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, Aile Atölyesi’nin güzel bir sosyalleşmeyi beraberinde getireceğine işaret etti. Etkinliğe katılım sağlayan miniklerin ailelerine teşekkür eden Başkan Çakın, “Yakın zamanda pandeminin tamamen hayatımızdan çıkmasıyla çok daha güzel ve kalabalık etkinlikleri Uşak Belediyesi olarak çocuklarımızla ve yetişkinlerimizle buluşturmaya devam edeceğiz. Ben çocuklarımıza eğlendikleri ve burada yapacağımız etkinliklerle yeni bilgiler ve beceriler kazandıkları bir atölye süreci diliyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Uşakspor, Ankara Demirspor deplasmanında terleyecek
YEREL HABERLER Uşakspor, Ankara Demirspor deplasmanında terleyecek
Uşakspor, Ankara Demirspor maçı hazırlıklarını devam ettirdi
YEREL HABERLER Uşakspor, Ankara Demirspor maçı hazırlıklarını devam ...
Arkadaşını öldüren zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER Arkadaşını öldüren zanlı tutuklandı
Silahla oynayan çocuk arkadaşını vurdu
YEREL HABERLER Silahla oynayan çocuk arkadaşını vurdu