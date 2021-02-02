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Uşakspor, sosyal medya hesabından motivasyon klibi yayınladı “Şanlı Arman İçin Saldır Aşigo”

İHA

Uşakspor, sosyal medya hesabından motivasyon klibi yayınladı “Şanlı Arman İçin Saldır Aşigo”

Uşakspor, sosyal medya hesabından yarın oynanılacak maç için motivasyon görüntüsü paylaştı.
Uşakspor’un resmi sosylam medya hesabından, 3 Şubat Pazar günü oynanılacak olan Ankara Demirspor maçı için bir motivasyon klibi yayınlandı. “Şanlı Arman İçin Saldır Aşigo” başlığı altında paylaşılan gönderide, önceki maçlardan kesitler verilirken “Gücünü hisset, asla vazgeçme, saldır aşigo” gibi mesajlar da verildi. Ayrıca yarın TCDD Ankara Demirspor Stadı’nda oynanılacak olan maç saat 13.00’da başlayacak.

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