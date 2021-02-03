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CHP'li Özkan Yalım: “Üç dönemdir AK Parti’yi yıpratmak adına gereken bütün çalışmayı yaptık”

İHA

CHP'li Özkan Yalım: “Üç dönemdir AK Parti’yi yıpratmak adına gereken bütün çalışmayı yaptık”

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Uşak Milletvekili Özkan Yalım, "Üç dönemdir milletvekilliği yapıyorum, üç dönemdir AK Parti’yi yıpratmak adına gereken bütün çalışmayı yaptık. Artık salladık, kökünü kuruttuk, kökü artık toprakta zor duruyor" dedi.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım ve beraberindeki 25 milletvekili ve 3 parti meclis üyesi heyetle birlikte Uşak'a geldi. Heyet bölünerek eş zamanlı olarak Uşak Valisi Funda Kocabıyık ve sivil topluk kurumlarına ziyarette bulundu. Ziyaretlerin ardından heyet saat 10.30’da Atatürk Kongre Merkezi’nde gündemi değerlendiren açıklamalarda bulunurken basın mensuplarının da sorularını yanıtladı. İlk olarak konuşan Uşak CHP İl Başkanı Ali Karaoba, “İlkler şehri olan Uşak, bugün yine bir ilki yaşıyor” dedi.
25 milletvekili, 3 parti meclis üyesi ile iktidar yürüyüşünde, gecesini gündüzüne katan onurlu arkadaşlar çalışmaya geldiklerini ifade eden Karaoba, “Kendilerine hoş geldiniz diyorum. Uşaklı hemşerimizi, esnafımızı, çiftçimizi dinlemek, çözüm önerileri sunmak için buradalar. Bu gerçek anlamda bir örgüt çalışmasından çok esnaf çalışması ve saha çalışmasıdır” ifadelerini kullandı.

“Üç dönemdir AK Parti’yi yıpratmak adına gereken bütün çalışmayı yaptık”
CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım, Adalet ve Kalkınma Partisi’ni (AK Parti) yıpratmak adına gereken bütün çalışmaları yaptıklarını ve yapılacak olan ilk seçimde en az 2 milletvekili çıkaracaklarını belirtti. Yalım, “Burada gelen arkadaşlarımızla birlikte ve de sizlerin katkısıyla göreceksiniz, yapılacak olan ilk seçimde en az 2 milletvekili çıkaracağız. Yani biri, iki yapacağız. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Çünkü biz bu yola baş koyduk, üç dönemdir milletvekilliği yapıyorum, üç dönemdir AK Parti’yi yıpratmak adına gereken bütün çalışmayı yaptık. Artık salladık, kökünü kuruttuk, kökü artık toprakta zor duruyor. Göreceksiniz ilk seçimde, bir rüzgarla, bizlerin ittirmesiyle o ağacı devireceğiz ve de yeni iktidar, yeni ağaç Cumhuriyet Halk Partisi liderliğinde Millet ittifakıyla Türkiye Cumhuriyeti yönetilecektir. Bugün de sizlere sözünü veriyoruz” şeklinde konuştu.
Uşak'a geliş nedenlerini açıklayan CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç ise, “Az önce il başkanı ve milletvekilimizin de bahsettiği gibi 25 milletvekilimiz ve 3 parti meclis üyemizle birlikte Uşaktayız. Niye Uşak'tayız, çünkü Uşaklının da ciddi sorunları var. Bu çalışmayı ilk olarak Elazığ’da başlatmıştık. Elazığ’a 30 milletvekili arkadaşımızla gidip, Elazığ’da ciddi bir çalışma yapmıştık. Ardından Aksaray’a yine 25 milletvekili arkadaşımızla gittik. Bugün Uşak ve eşzamanlı olarak aynı anda Afyon’da da benzer çalışmayı diğer milletvekili arkadaşlarımız gerçekleştiriyorlar” şeklinde konuştu.

3 milletvekili istifası sorusuna yanıt vermedi
Konuşmasına devam eden Öztunç, 3 milletvekilinin istifa etmesine yönelik sorulan soruya ise cevap vermedi. Uşağa geliş sebeplerinin yoksulluk, işsizlik, ekonomi gibi konular olduğunu belirten Öztunç, “Bugün biz Uşak'a saha çalışması yapmaya geldik. Bugün Uşak'a yoksulun, işsizin, ekonomik sıkıntı yaşayan yurttaşlarımızın sorunlarını dinlemeye geldik. Bizim gündemimiz yoksulluk, bizim gündemimiz işsizlik, bizim gündemimiz milletin çektiği sıkıntılar. Bizim başka bir gündemimiz yoktur. Milletvekilleri istifa etmişler, etsinler. Cumhuriyet Halk Partisi emin adımlarla, her türlü operasyonlara rağmen Mustafa Kemal Atatürk’ün izinde iktidara gelecektir. Gelmek içinde emek vermeye, çalışmaya devam ediyor” şeklinde konuştu.
Heyet, açıklamaların ardından İsmet Paşa Caddesi’nde esnaf ziyaretinde bulunurken sonrasında da sivil toplum kuruluşlarına ziyaretlerde bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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