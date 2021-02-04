Uşakspor'dan ikinci yarıya kötü başlangıç

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UŞAK, (DHA) - MİSLİ.com 2'nci Lig Beyaz Grup'ta deplasmanda Ankara Demirspor'a 3-0 yenilen Uşakspor, sezonun ikinci devresine istediği gibi başlayamadı. Geçen hafta evinde Ergene Velimeşespor'la 3-3 berabere kalan kırmızı-siyahlılar Başkent'ten de eli boş döndü. Son iki haftada 4 puan kaybeden Ege ekibi, Play-Off hattının dışında kaldı. Teknik direktör Hasan Erkin Şişmir, bir an önce toparlanmaları gerektinğini belirterek, "Kötü bir mağlubiyet aldık. Artık kendimize geleceğiz ve yeniden ilk 5'in içinde yer alacağız" diye konuştu.

Uşakspor gelecek hafta sahasında Sancaktepe Futbol Kulübü ile oynayacak.DHA-Spor Türkiye-Uşak UŞAK

2021-02-04 11:58:41



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