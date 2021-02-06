Uşakspor'un rakibi Sancaktepe FK

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UŞAK, (DHA) - MİSLİ.com 2'nci Lig Beyaz Grup'ta ikinci yarının ilk iki maçında Ergene Velimeşespor'la berabere kalıp Ankara Demirspor'a 3-0 mağlup olan Uşakspor, yarın evinde orta sıralarda yer alan Sancaktepe Futbol Kulübü'nü konuk edecek. Uşak 1 Eylül Stadı'nda Metehan Alpat'ın yöneteceği müsabaka saat 13.00'te başlayacak. Uşakspor bu karşılaşma öncesi 34 puanla 6'ncı sırada yer alırken, Sancaktepe FK ise 22 puanla 12'nci basamakta bulunuyor. DHA-Spor Türkiye-Uşak UŞAK

2021-02-06 12:42:20



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