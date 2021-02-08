Uşakspor yeniden potada

UŞAK (DHA) - Misli.com 2'nci Lig Beyaz Grup'ta evinde Ergene Velişemespor'la 3-3 berabere kalıp, deplasmanda Ankara Demirspor'a 3-0 mağlup olarak Play-Off hattından çıkan Uşakspor, dün evinde Sancaktepe FK'yı 1-0 yenerek adını yeniden ilk 5'e yazdırdı.
İç sahadaki namağlup serisini 8 haftaya çıkaran kırmızı siyahlılar, 37 puana ulaşıp 5'inci sıraya yerleşerek moral buldu. Uşakspor'a galibiyeti getiren golü kaydeden Seçkin Getbay, toplam gol sayısını 8'e çıkardı.
Uşak temsilcisi pazar günü deplasmanda Amed Sportif'le karşılaşacak.DHA-Spor Türkiye-Uşak
2021-02-08 11:03:54
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