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500 kiloluk inek düştüğü kuyudan vinç yardımıyla kurtuldu

İHA

500 kiloluk inek düştüğü kuyudan vinç yardımıyla kurtuldu

Uşak’ta 8 metrelik su kuyusuna düşen 500 kilogramlık inek, kepçe ve vinç yardmıyla kurtarıldı.
Olay Eşme’nin Çaykışla köyünde meydana geldi. Vatandaşlar, köydeki su kuyusuna bir ineğin düştüğünü fark etti. İhbarlar üzerine olay yerine jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. AFAD ve itfaiye ekipleri ineği çıkaramayınca vatandaşlar vinç ve kepçe ile ineği kurtarma çalışması başlattı. Yaklaşık olarak 500 kilogram ağırlığında olduğu öğrenilen inek, halat yardımıyla 8 metrelik kuyudan kurtarıldı. Ayrıca inek, sahibi Mahmut Kestel’e teslim edildi.

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