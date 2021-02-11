Avrupa şampiyonu Rodi Pak'ın hedefi dünya şampiyonluğu Avrupa Şampiyonu milli motosikletçi Asrın Rodi Pak: “Her zamanki kazanma hırsım devam ediyor” “Kenan Sofuoğlu, yalnızca Türkiye’de değil bütün dünyada isim yapmış birisi”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Avrupa şampiyonu Rodi Pak'ın hedefi dünya şampiyonluğu Avrupa Şampiyonu milli motosikletçi Asrın Rodi Pak: “Her zamanki kazanma hırsım devam ediyor” “Kenan Sofuoğlu, yalnızca Türkiye’de değil bütün dünyada isim yapmış birisi”

İHA

Avrupa şampiyonu Rodi Pak'ın hedefi dünya şampiyonluğu Avrupa Şampiyonu milli motosikletçi Asrın Rodi Pak: “Her zamanki kazanma hırsım devam ediyor” “Kenan Sofuoğlu, yalnızca Türkiye’de değil bütün dünyada isim yapmış birisi”

Avrupa Şampiyonu milli motosikletçi Asrın Rodi Pak, Kenan Sofuoğlu ile çalışmanın kendisine çok katkı sağladığını belirterek, "2021 yılı için hedefim Dünya Şampiyonasına çıkmak” dedi.

2020 değerlendiren şampiyon yarışçı Asrın Rodi Pak, gelişen olağan dışı olaylar nedeniyle 2020 sezonunun garip bir sezon olduğunu belirtti. Bir çok yarışın ertelendiği ya da iptal olduğu sezonda bir çok ilk 10 gören Rodi Pak, yaşanılan sorunlara rağmen her zaman önlerine baktıklarını ifade etti Pak, “2020 benim için çok garip bir sezon oldu açıkçası. Koronavirüs girdi, bir sürü değişik olaylar yaşadık, martta testlerin normal zamanında İspanya’ya gittim, sonra İspanya’da birden vakalar patladı. Hemen Türkiye’ye döndük, sonrasında da karantina süreci başladı. Bizim normalde nisanda başlaması gereken sezonumuz, temmuza kadar ertelendi. Temmuzda özel izinlerle, karantinalarla uğraşa uğraşa yarışlara gittik. Normale göre kısa bir sezon oldu. 6 yarış yaptık İspanya Superbike Şampiyonası’nda. Yine 2019’daki takımımla yarıştım. Kısa olmasına rağmen güzel bir sezondu benim için. Birçok ilk 10 gördüm orada. Çeşitli başarılar elde ettik, yaşadığımız sorunlar da oldu tabi ki ama her zaman önümüze bakıyoruz. Özetle kısa ama değişik bir sezondu benim için” şeklinde konuştu.

“Her zamanki kazanma hırsım devam ediyor”
Pandeminin kendisini psikolojik olarak etkilemediğini ve kazanma hırsının devam ettiğini dile getiren Pak, hedefinin ise 2021 yılı için Dünya Şampiyonasına çıkmak olduğunu belirtti. Pak, “Korona beni psikoloji olarak etkilemiyor. Her zamanki kazanma hırsım devam ediyor. İki yıldır İspanya Superbike Şampiyonasında yarışıyordum. 2021 yılı için hedefim Dünya Şampiyonası’na çıkmak. Bunun için takımlarla görüşüyorum. Kenan Abi ve spor bakanımızla da görüşüyorum bunun için. İnşallah yakında güzel haberleri açıklarım” dedi.

“Kenan Sofuoğlu, yalnızca Türkiye’de değil bütün dünyada isim yapmış birisi”
Kenan Sofuoğlu ile birlikte çalışmanın kendisini çok fazla etkilediğini kaydeden Pak, beraber yapılan kamplarda Kenan Sofuoğlu ve 5 milli sporcu ile pistte çok hızlı olduklarını belirtti. Aralarında egonun olmadığını, güzel ve sert yarışlar yaptıklarını dile getiren Pak, kendisinin çok keyif aldığını ve geliştirdiğine dikkat çekti. Sofuoğlu’nun her zaman danışabildiği birisi olduğunu ve bütün yarışlardan sonra durum değerlendirmesi yaptıklarını ifade eden Pak, şöyle konuştu:
“Kenan Abi, yalnızca Türkiye’de değil bütün dünyada isim yapmış birisi. Türkiye’de herkes tanıyor ama yarışlara gittiğimizde özellikle dünya şampiyonası yarışlarında, insanların ona duyduğu saygıyı gözünüzle görebiliyorsunuz. Yürüdüğü zaman bile herkes ona bakıyor, gerçekten efsane orada. Benim onunla abi kardeş olmam tabi ki hiçbir zaman ukalalaşmadı. Her zaman seviyeyi koruyoruz ama benim için çok büyük avantaj ve tabi ki bunu kullanmaya çalışıyorum elimden geldiğince” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Uşak’ta Roma dönemine ait 22 adet sikke ve 9 adet obje ele geçirildi.
YEREL HABERLER Uşak’ta Roma dönemine ait 22 adet sikke ve 9 adet obje ele geçirildi. ...
500 kiloluk inek düştüğü kuyudan vinç yardımıyla kurtuldu
YEREL HABERLER 500 kiloluk inek düştüğü kuyudan vinç yardımıyla ...
Uşak’ta 15 litre kaçak alkol ele geçirildi
YEREL HABERLER Uşak’ta 15 litre kaçak alkol ele geçirildi
"Korona sigara içeni sever"
YEREL HABERLER "Korona sigara içeni sever"