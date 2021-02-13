Uşak’ta 2 köyde yüz yüze eğitim ertelendi

Uşak’ta Karaahmetli ve Armutlu Köylerinde bulunan okullarda yüz yüze eğitime başlanılmaması ve eğitim öğretim faaliyetlerine uzaktan eğitim yoluyla devam edilme kararı alındı.

Eşme Kaymakamlığından yapılan açıklamada, ilçede bulunan 2 köyde yüz yüze eğitime başlanılmamasına karar verildi. Yapılan açıklamada, “İlçemiz Karaahmetli ve Armutlu Köylerindeki korona virüs vakalarının 09.02 2021 tarihinden itibaren ciddi artış göstermesi nedeni ile toplum sağlığı açısından 1593 Sayılı Hıfzıssıhha Kanunu gereğince 19 Şubat Cuma gününe kadar ( Cuma günü dahil) bu köylerde bulunan okullarda yüz yüze eğitime başlanılmaması, söz konusu sürede eğitim öğretim faaliyetlerine uzaktan eğitim yoluyla devam edilmesi kararı alınmıştır” denildi.

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