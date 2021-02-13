Uşakspor seri istiyor

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UŞAK, (DHA) - MİSLİ.com 2'nci Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta evinde Sancaktepe Futbol Kulübü'nü 1-0 yenerek yeniden Play-Off potasına adını yazdıran Uşakspor, yarın deplasmanda Amed Sportif Faaliyetler takımıyla karşılaşacak. Diyarbakır Stadı'nda Deniz Kükrek'in görev yapacağı maçın başlama düdüğü saat 13.00'te çalacak. Uşakspor Teknik Direktörü Hasan Şimşir, Diyarbakır deplasmanından 3 puanla döneceklerine inandığını söyledi. Şimşir, "Play-Off potasındaki yerimizi sağlama almayı hedefliyoruz. Bizim için her maç final niteliği taşıyor" dedi.DHA-Spor Türkiye-Uşak UŞAK, (DHA)

2021-02-13 11:58:29



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