Uşak’ta etkili kar yağışı bekleniyor

Tarım ve Orman Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada Uşak’ta 15 Şubat Pazartesi beklendiği bildirilen kar yağışında vatandaşlara uyarılarda bulunuldu.

Yapılan açıklamada, “Afyonkarahisar ve Uşak çevrelerinde 15 Şubat Pazartesi ilk saatlerde ani ve sert sıcaklık düşüşüyle başlayacak kar yağışının Uşak çevrelerinde akşam saatlerine kadar 5 15 santimetre olması bekleniyor. Zaman zaman tipi şeklinde yağması beklenen kuvvetli ve yoğun kar yağışları ile hafta süresince etkili olacağı tahmin edilen kuvvetli buzlanma ve don olayı nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.

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