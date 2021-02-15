Uşakspor potadan çıktı

UŞAK, (DHA) - MİSLİ.com 2'nci Lig Beyaz Grup'ta deplasmanda Amed Sportif'e 2-0 kaybeden Uşakspor, Play-Off potasından yine çıktı. Rakibine ilk yarıda yediği gollerle teslim olan kırmızı-siyahlılar 5'incilikten 7'nciliğe geriledi. Teknik direktör Hasan Şimşir, kaybettikleri için üzgün olduklarını ancak kaybı telafi edeceklerini söyledi. Şimşir, "Diyarbakır'a 3 puan için geldik. Üst üste yediğimiz gollerle moralimiz bozuldu. Biz hedefimizden asla kopmayacağız ve vazgeçmeyeceğiz. Önümüzde çok karşılaşma var" dedi.
Uşakspor perşembe günü sahasında Kahramanmaraşspor'u ağırlayacak. DHA-Spor Türkiye-Uşak UŞAK, (DHA)
2021-02-15 11:52:49
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
-
Soru Bankası
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.