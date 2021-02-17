Uşakspor'da Hasan Erkin Şimşir gitti

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UŞAK, (DHA) - MİSLİ.com 2'nci Lig Beyaz Grup'ta Amed Sportif deplasmanındaki yenilgiyle Play-Off hattından tekrar çıkan Uşakspor'da Teknik Direktör Hasan Erkin Şimşir'le yollar ayrıldı. Kırmızı-siyahlı yönetim, Şimşir'le karşılıklı anlaşarak veda kararı alındığını açıkladı. Uşaksporlu taraftarlar ise sosyal medyada ayrılık kararını tepkiyle karşılayıp, geçen sezon ortasından bu yana takımı çalıştırarak Play-Off yarışına ortak eden tecrübeli teknik adamın gönderilmesinin yanlış olduğunu savundu.

Taraftarlar kulüpteki sorunun Hasan Erkin Şimşir'le ilgili değil yönetimdeki ekonomik sıkıntıyla ilgili olduğunu vurguladı. Grupta son 3 maçta 2 mağlubiyetle 37 puanla Play-Off hattının 1 puan gerisinde kalan Uşakspor, Şimşir'den yoksun çıkacağı mücadelede yarın Kahramanmaraşspor'u ağırlayacak. 1 Eylül Stadı'ndaki maç saat 13.00'te başlayacak.DHA-Spor Türkiye-Uşak UŞAK, (DHA)

2021-02-17 11:51:44



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