Uşakspor’da Şimşir dönemi sona erdi

Uşakspor, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada teknik direktör Hasan Erkin Şimşir ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını duyurdu.

TFF 2.Lig Beyaz Grup’ta yer alan Uşakspor, resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, teknik direktör Hasan Erkin Şimşir ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını duyurdu. Resmi hesaptan yapılan açıklamada Şimşir’e hizmetleri için teşekkür edilirken “Teknik Direktörümüz Hasan Erkin Şimşir ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırma kararı almış bulunmaktayız. Hasan Erkin Şimşir'e kulübümüze olan hizmetleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz” ifadeleri kullanıldı.

Uşakspor, Şimşir yönetiminde ligde çıktığı 22 maçta 37 puan toplayarak 7. Sırada kendisine yer buldu.

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