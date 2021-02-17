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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Uşakspor’da Şimşir dönemi sona erdi

İHA

Uşakspor’da Şimşir dönemi sona erdi

Uşakspor, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada teknik direktör Hasan Erkin Şimşir ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını duyurdu.
TFF 2.Lig Beyaz Grup’ta yer alan Uşakspor, resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, teknik direktör Hasan Erkin Şimşir ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını duyurdu. Resmi hesaptan yapılan açıklamada Şimşir’e hizmetleri için teşekkür edilirken “Teknik Direktörümüz Hasan Erkin Şimşir ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırma kararı almış bulunmaktayız. Hasan Erkin Şimşir'e kulübümüze olan hizmetleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz” ifadeleri kullanıldı.
Uşakspor, Şimşir yönetiminde ligde çıktığı 22 maçta 37 puan toplayarak 7. Sırada kendisine yer buldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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