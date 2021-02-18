Uşakspor - Kahramanmaraşspor: 3-0

UŞAK, (DHA)STAT: 1 Eylül
HAKEMLER: Yusuf Ziya Gündüz (xx), Cengizhan Öztürk (xx), Azad İlhan (xx)
UŞAKSPOR: Ersin (xxx) Samet (xxx), Ali (xx), Alpay (xxx), İsmet (xx), Levent (xxx), Mehmet Bektaş (xxx) (Dk. 78 Mert xx), Kadir (xx) (Dk. 68 Serhat xx), Seçkin (xxx), Mehmet Gürkan (xxx), Noyan (xxx) (Dk. 90 Berkay)
KAHRAMANMARAŞSPOR: Murat (x) Mert (x) (Dk. 89 İsa), Hakan (x) (Dk. 54 Burak x), Kadir Kaan (xx) (Dk. 89 Sefa), İsmet (xx), Emin (xx), Salim (x) (Dk. 67 Yakup Ramazan xx), Erdem (xx), Talha (x), Doğanay (x), İbrahim (x) (Dk. 54 Halil xx)
GOLLER: Dk. 15 ve Dk. 76 Mehmet Bektaş, Dk. 28 Mehmet Gürkan (Uşakspor)
SARI KARTLAR: Kaan (Kahramanmaraşspor) İsmet, Mehmet Bektaş (Uşakspor)MİSLİ.com 2'nci Lig Beyaz Grup'ta son 3 maçta 2 mağlubiyet alınca Teknik Direktör Hasan Erkin Şimşir'le yollarını ayıran Uşakspor, evinde Kahramanmaraşspor'u farklı yenerek Play-Off hattını tekrar yakaladı: 3-0. Uşak 1 Eylül Stadı'ndaki mücadelede kırmızı-siyahlıların gollerini 15 ve 76'ncı dakikalarda Mehmet Bektaş ile 28'inci dakikada Mehmet Gürkan attı. Uşakspor, bu skorla puanını 40'a çıkararak Play-Off hattına tırmandı.DHA-Spor Türkiye-Uşak UŞAK, (DHA)
2021-02-18 15:12:10
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