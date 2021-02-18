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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Uşak'ta toplantılara kısıtlama getirildi

İHA

Uşak'ta toplantılara kısıtlama getirildi

Uşak’ta Valili kararıyla; toplantı, gösteri yürüyüşü, toplu karşılama ve uğurlama, basın açıklaması, protesto eylemi, çelenk sunma, açlık grevi, oturma eylemi, stant açma, imza kampanyası gibi eylemler 15 gün boyunca yasaklandı.
Uşak Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, “İlimiz genelinde Valilik ve Kaymakamlıklar ile kamu kurumlarının resmi bayram, önemli günler kapsamındaki asgari katılımla düzenlenen etkinlikler, siyasi partilerin icrai zorunluluk gerektiren yönetim faaliyetleri kapsamında kongre ve genel konular haricinde, ilimizde gerçekleştirilebilecek, açık hava ve kapalı yer toplantıları, toplantı ve gösteri yürüyüşü, toplu karşılama ve uğurlama, basın açıklaması, protesto eylemi, çelenk sunma, açlık grevi, oturma eylemi, stant açma, imza kampanyası, çadır kurma ve meşale yakma gibi eylem ve etkinliklerle ticari kimliği bulunan tüzel kişilerin ticari faaliyetleri hariç olmak üzere el ilanı dağıtmasının, pankart ve afiş asılmasının 16 Şubat Salı günü saat 00.00’dan itibaren 2 Mart Salı günü saat 23.59’a kadar 15 günlük süre zarfı içerisinde yasaklanması” kararlarının alındığı belirtildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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