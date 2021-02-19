Uşak vaka sayısı en çok artan 5 ilden birisi oldu Bakan Koca 1 haftada 100 bin nüfusta görülen vaka sayısı en çok artan 5 ili açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Covid19 vaka oranlarında 1 haftada 100 bin nüfusta görülen vaka sayısı en çok artan ve en çok azalan 5 ilin yer aldığı tabloyu paylaştı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden konuya ilişkin yaptığı paylaşımda, "Geçen haftaya göre, 1 haftada 100 bin nüfusta görülen vaka sayısı en çok artan 5 ilimiz, Bilecik, Erzincan, Kilis, Uşak ve Çanakkale. En çok azalan illerimiz ise Bitlis, Mardin, Kastamonu, Yalova ve Bingöl. Tedbir ve kısıtlamalara uyum, aşıyla birlikte en büyük gücümüz" ifadelerini kullandı.

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