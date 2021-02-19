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Uşakspor Play-Off potasına döndü

DHA

Uşakspor Play-Off potasına döndü


UŞAK, (DHA)Misli.com 2'nci Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta deplasmanda alınan 2-0'lık Amed Sportif yenilgisinin ardından hafta içinde teknik direktör Hasan Erkin Şimşir'le yollarını ayıran Uşakspor, evinde Kahramanmaraşspor engelini rahat geçerek yeniden Play-Off hattına girdi.
Rakibini zorlanmadan 3-0 yenen kırmızı-siyahlılar yarıştaki rakiplerinden Sarıyer'in yenildiği haftayı iyi değerlendirdi. Uşakspor iç sahada da yenilmezlik serisini 9 maça çıkardı. Bu sezon evindeki ilk ve tek mağlubiyetini 21 Ekim 2020 tarihinde Anagold 24Erzincanspor'a karşı 3-1'lik skorla alan Ege ekibi ardından 9 müsabakada 6 galibiyet ve 3 beraberlik elde etti. Uşakspor yönetiminin yeni haftada teknik adam sorununu çözmesi bekleniyor. DHA-Spor Türkiye-Uşak
2021-02-19 11:47:37

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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