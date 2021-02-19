Jandarma 123 kadına “KADES” uygulamasını anlattı

Uşak’ta jandarma ekipleri, 123 kadın vatandaşa, kadına karşı şiddetin önüne geçmek amaçlı “KADES” uygulamasını anlattı.
Uşak il Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma ekipleri, aile içi şiddete “Sıfır Tolerans” ilkesiyle çalışmalarına devam ediyor. Çalışmalar kapsamında Jandarma ekipleri, sorumluluk alanlarında 123 kadın vatandaşa aile içi şiddetin önüne geçmek için “KADES” uygulamasını anlattı. Kadınların telefonlarına uygulamayı yükleyen ekipler, acil durumlarda nasıl kullanılması gerektiği hakkında da bilgiler verdi.
Ekiplerin yaptığı çalışmalar kadın vatandaşlar tarafından beğeniyle karşılanırken çalışmaların ise hız kesmeden devam edileceği öğrenildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.