Uşak’ta 61 litre sahte içki ele geçirildi

13 şehidin katili işte o alçak!

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Uşak’ta düzenlenen sahte içki operasyonunda 61 litre sahte içki, 108 litre etil alkol ele geçirilirken 3 şüpheli şahıs yakalandı.

Uşak’ta İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir depoda sahte alkol yapıldığı bilgisine ulaştı. İstihbaratlar doğrultusunda ekipler, kent merkezindeki depoya operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda depoda 61 litre sahte içki, 108 litre etil alkol, 698 boş şişe, 1704 şişe kapağı, 5 bin 405 çeşitli markalarda etiket ve 505 bandrol ele geçirilirken 3 şahıs da göz altına alındı. Göz altına alınan şahıslar, emniyette alınan ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

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