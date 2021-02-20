Uşak’ta 93 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi

13 şehidin katili işte o alçak!

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Uşak’ta 93 kilogram kıyılmış tütün, 87 bin 400 dolu makaron ele geçirilirken bir şahıs hakkında da adli işlem başlatıldı.

Uşak İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde Ö.Y.’nin kaçak tütün ticareti yaptığı bilgisine ulaştı. İstihbaratlar sonucunda bir depoya düzenlenen operasyonla 93 kilogram kıyılmış tütün, 87 bin 400 doldurulmuş makaron, 139 bin 600 boş makaron, 20 sigara sarma makinesi ele geçirildi. Operasyon sonrasında şüpheli Ö.Y. hakkında adli soruşturma başlatıldı.

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