Bayılma numarasıyla hemşire sevgilisine evlilik teklifi etti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bayılma numarasıyla hemşire sevgilisine evlilik teklifi etti

İHA

Bayılma numarasıyla hemşire sevgilisine evlilik teklifi etti

Uşak’ta bir genç, sağlık çalışanı olan sevgilisine bayılma numarasıyla evlilik teklifi etti. Aldığı sürpriz evlilik teklifinin ardından heyecanlanan sağlık personeli, eli ve ayağının titrediğini belirtti.
Uşak’ta 26 yaşındaki Cihat Şahin, kısa bir süre önce, yaklaşık 1 senedir sevgilisi olan 24 yaşındaki Kübra Lort’a evlilik teklifi etme kararı aldı. Şahin, sağlık ocağında hemşire olan sevgilisi için, sağlık ocağı yakınlarında bir parkta bayılmış numarası yaptı. Parkta sağlık çalışanı arkadaşlarıyla birlikte yürüyen Kübra Lort, bir vatandaşın bayıldığı düşüncesiyle koşarak ilk yardım için Şahin’in yanına gitti. Yere düşen kişinin sevgilisi Cihat Şahin olduğunu gören Kübra Lort, Şahin’in ayağa kalkıp cebindeki yüzüğü çıkarmasıyla ikinci bir şok daha yaşadı. Parkta diz çökerek vatandaşların dikkatlerini çeken Şahin, sevgilisine “Benimle evlenir misin” diye sordu. Lort’un “Evet” cevabının ardından parktaki vatandaşlar da genç çifti alkışlayarak sevinçlerine ortak oldu.
Sürpriz bir şekilde evlilik teklifi alan genç sağlık personeli Kübra Lort, “Öğle arasında yürüyüşe çıktığımız anda baygın bir hasta gördüm. Hiç beklemiyordum, meğerse sürpriz yapmak içinmiş. Teşekkür ederim, çok mutlu oldum. Hiç beklemiyordum, hala da elim ayağım titriyor, ne diyeceğimi bilmiyorum” şeklinde konuştu.
İlişkilerinin artık ciddi bir yola girmesi gerektiğini düşünen ve mesleği nedeniyle de böyle bir sürpriz yapmak istediğini belirten Cihat Şahin, “Kız arkadaşımla yaklaşık 78 aylık bir ilişkimiz vardı. Artık bunun ciddi bir yola girmesine karar vermiştik. Bu noktada ona sürpriz bir evlilik teklifi yapmam gerekiyordu. Günlerdir ne yapabilirim diye düşündüm. Güzel bir organizasyonla sağlık ocağına yakın bir yerde bunu uyguladık. Başarıyla sonuçlandı. Çok mutluyum, evet diyerek büyük bir mutluluk yaşattı bana. İnşallah güzel, mutlu bir gelecek bizim olacak” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Uşak’ta fuhuş operasyonu: 11 gözaltı
YEREL HABERLER Uşak’ta fuhuş operasyonu: 11 gözaltı
Prof. Dr. Ömer Karahan, 28 Şubat darbesini anlattı Abdullah Gül döneminde de mağduriyetler devam etti
YEREL HABERLER Prof. Dr. Ömer Karahan, 28 Şubat darbesini ...
Uşakspor kritik virajda
YEREL HABERLER Uşakspor kritik virajda
Muratdağı’nda yabani hayvanlar için yem bırakıldı
YEREL HABERLER Muratdağı’nda yabani hayvanlar için yem bırakıldı
6 saat yanan atölye kullanılamaz hale geldi
YEREL HABERLER 6 saat yanan atölye kullanılamaz hale geldi
Atölyede çıkan yangında söndürme çalışmaları devam ediyor
YEREL HABERLER Atölyede çıkan yangında söndürme çalışmaları devam ...
Uşak'ta fabrika yangını
YEREL HABERLER Uşak'ta fabrika yangını