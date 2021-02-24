Battaniyenin üretim merkezi Uşak'ta taleplere yetişilemiyor



Ramazan ÇETİNFeyzi DAVULCU/UŞAK, (DHA)TÜRKİYE'nin battaniye üretim merkezi olan Uşak'taki fabrikalarda kış nedeniyle büyük hareketlilik yaşanıyor. Türkiye'de battaniye üretim kapasitesinin yüzde 95'ini karşılayan Uşak'taki tüm firmalar, salgın nedeniyle evde kalınması ve kış nedeniyle talep edilen battaniye ihtiyacını karşılayabilmek için üretim kapasitelerini artırdı.

Uşak Organize Sanayi Bölgesi'ndeki fabrikalar, battaniyeye yoğun talebi karşılamak için üretim kapasitesini artırdı. Koronavirüs nedeniyle evde geçirilen zamanın artması ve gelen kış mevsiminin talep artışına etkili olduğu belirtildi. Battaniye üreticileri, bu yıl pandeminin başladığı dönemlerde hem yurt içi hem de yurt dışına satışların azaldığını ancak virüs salgını sonrası ivmenin tersine döndüğünü kaydetti. Battaniye fiyatlarının 2250 TL arasında değiştiği belirtilirken, ürünü alırken pamuk oranının yüksek olmasına dikkat edilmesi önerildi.

Uşak'ta önemli battaniye üreticilerinden firmaya yetkilisi Ömer Saçlı, talebi karşılamak için 3 vardiya halinde tam kapasite çalıştıklarını belirterek, "Yaklaşık 30 ülkeye ihracatımız var. Yüzde 35 ihracat, yüzde 65 yurt içi olarak çalışıyoruz. Ağırlıklı olarak Balkanlar, Rusya, Orta Doğu ve Orta Afrika ülkelerine ihracat yapıyoruz. Battaniye satışlarımız geçen yıla oranla yüzde 20 arttı. Bunda salgın sürecinin de etkisini söyleyebiliriz. Sonuçta Avrupa'da Çin'in de hakim olduğu yerler vardı. Özellikle tekstil sektöründe Çin'den Türkiye'ye bir pazar kayması olduğunu düşünüyoruz. Son dönemde ihracat kısmı biraz daha yukarı çıktı. Bu yıl battaniye için güzel bir yıl oldu. Pandemi dünya için kötü bir yıl olsa da battaniye sektörü için iyi geçiyor. Pandeminin ilk dönemlerinde üretimi düşürmüştük ancak daha sonra kış aylarının da gelmesiyle talepler arttı. Bizde kapasiteyi fazlasıyla üst seviyelere çıkardık" dedi.

Battaniyeye yoğun bir talep olduğu ve yetişemediklerini ifade eden Saçlı, "Geçen yıl günde 6 bin 500 battaniye üretiyorduk. Bu yıl ise günde battaniye üretimini 8 bine çıkardık. Halen de taleplere yetişemiyoruz. Sezon ortasında battaniye talepleri geliyor. Ancak bizim önceliğimiz kendi müşterilerimiz olduğu için parası olan dahi battaniye alamadı. Uşak battaniye üretimin de kendini kanıtlamış marka bir ildir. O nedenle yurt dışında ve yurt içinde Uşak battaniyesi tercih ediliyor. Uşak'ta pamuklu, akrilik ve polyester battaniyeler üretiliyor. En çok pamuk ve akrilik olarak üretiliyor. En iyi ve sağlıklı olan pamuklu olanıdır. Uşaklı battaniye üreticileri olarak pandemiye rağmen ihracatımızı artırmaya devam edeceğiz" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Uşak Ramazan ÇETİNFeyzi DAVULCU

2021-02-24 09:55:42



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