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Uşak’ta koyunları çalınan kadının öldürülmesiyle ilgili davada mütaala açıklandı

İHA

Uşak’ta koyunları çalınan kadının öldürülmesiyle ilgili davada mütaala açıklandı

Uşak’ın Sivaslı ilçesinde koyunları çalınıp öldürülen 68 yaşındaki Gülşen Gündüz’le ilgili davasının 4. Duruşmasında mütaala açıklandı. Açıklanan mütaalada Yılmaz Kocamış’a kasten adam öldürme suçundan müebbet, silahlı yağma suçundan ise 1015 yıl arasında hapis cezası talep edildi.
Eldeniz köyünde Gülşen Gündüz (68), 7 Mayıs 2019’da koyun otlatmak için gittiği araziden geri dönmedi. Gündüz’ü merak eden yakınları Jandarma ekiplerine ihbarda bulundu. Jandarma ekipleri, Gündüz’ün köye 4 kilometre mesafede cesedini buldu. Gündüz’ün vücudunda saçma izleri olduğunu ve koyunların olmadığını tespit eden ekipler, olaya ilişkin 5 şüpheliyi gözaltına almış, zanlılar sorgusunun ardından 10 Mayıs’ta mahkemece tutuklandı. Şüphelilerden Z.D. ve A.K. ise önceki duruşmalarda mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Uşak 3. Ağır Ceza Mahkemesi duruşma salonunda gerçekleşen duruşmaya, tutuksuz sanıklar A.K. ve Z.D. ile maktulün yakınları ve taraf avukatları katıldı. Tutuklu sanıklar Ahmet Kocamış, Bayram Kocamış ve Yılmaz Kocamış ise korona virüs tedbirleri kapsamında bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi ile duruşmaya katıldı. Duruşmada savcı olay yerinde keşif yapılması talebinde bulundu. Olay yerinde keşif yapılmasının davaya katkı sağlamayacağı, dosyada tutuklu kişilerin bulunması ve yargılamayı uzatacağı gerekçesiyle mahkeme heyetince oy birliğiyle reddedildi. Duruşmada okunan mütaalada Yılmaz Kocamış’a silahla kasten öldürme suçundan müebbet, silahlı yağma suçundan ise 10 15 yıl arasında hapis cezası, şüpheli A.K., Z.D. ve Bayram Kocamış’a kasten adam öldürme ve yağma suçlarından beraat, suç eşyasını satın alma suçlarından 6 ay ile 3 yıl arasında cezalandırılması talep edildi. Öte yandan mütaalada A.K.’nin ise yapılan bütün suçlamalardan beraati talep edildi. Sanıklar ve taraf avukatlarının ek süre talebini kabul eden mahkeme, tutuklu şahısların tutukluluk haline devam edilmesine ve duruşmayı ileri bir tarihe erteleme kararı aldı.

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