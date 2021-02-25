Uşakspor gurbette yok

UŞAK, (DHA)Misli.com 2'nci Lig Beyaz Grup'ta deplasmanda Anagold 24Erzincanspor'a 2-0 yenilen Uşakspor, dış sahada üst üste 3'üncü yenilgisini aldı.
İç sahadaki başarılı performansının aksine gurbette son 6 maçta 3 puanı bir arada göremeyen kırmızı-siyahlılar, yeniden Play-Off hattındaki yerini kaybetti. Son 5 maçta bir kaybedip, bir kazanan Uşakspor, gelecek hafta evinde zirve takipçisi Hekimoğlu Trabzon'la karşı karşıya gelecek. Hasan Erkin Şimşir'le yollarını ayırdıktan sonra yeni bir teknik direktörle anlaşmayan Uşak ekibinde yönetim arayışları sürdürüyor.DHA-Spor Türkiye-Uşak
2021-02-25 12:01:38
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