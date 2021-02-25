Uşak Üniversitesi’nde yeni kararlar açıklandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Uşak Üniversitesi’nde yeni kararlar açıklandı

İHA

Uşak Üniversitesi’nde yeni kararlar açıklandı

Uşak Üniversitesi tarafından yapılan yazılı açıklamada, eğitim ve sağlık dengesi gözetilerek senato tarafından yeni kararlar alındığı açıklandı.
Uşak Üniversitesi, yaptığı yazılı açıklamada, korona virüs (Covid19) salgının devam etmesi ve derslerin yüz yüze eğitime geçilmesi durumunda büyük oranda il dışında olan öğrencilerin şehirler arası seyahat gerçekleştirerek yeni riskler oluşmaması adına eğitim ve sağlık dengesi göz önüne alınarak yeni kararlar alındığını belirtti. Açıklamada, tıp fakültesi dördüncü dönem öğrencilerin ve pratik uygulamaların 1 Mart tarihi itibariyle yüz yüze eğitime geçileceği, Diş Hekimliği Fakültesi dördüncü ve beşinci sınıf öğrencilerinin ise pratik eğitimlerinin 8 Mart tarihi itibariyle gruplar halinde yüz yüze yapılacağı belirtildi. Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümü ikinci, üçüncü ve dördüncü sınıf öğrencilerin uygulamalı derslerinde bahar yarıyılının başlamasıyla birlikte yüze yüze eğitime geçileceği, Moda Tasarımı Bölümü ikinci ve dördüncü sınıflarda eğitim gören öğrencilerin uygulamaları derslerinde ise bahar yarıyılının 8. haftasında yüz yüze eğitime geçileceği bildirildi.
Uşak Üniversitesi tarafından yapılan açıklamada, "Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Fakültesi 4. sınıfta eğitim gören öğrencilerin aldıkları ‘Hemşirelikte Sağlık Bakım Yönetimi 2’ ve ‘Hemşirelikte Yönetim 2’ ile 2012 müfredatına kayıtlı olup 4. sınıf öğrencilerimizin eski müfredata tabi olarak almakta olduğu ‘Halk Sağlığı Hemşireliği’ dersinin uygulamaları ise 1. ve 2. doz Kovid19 aşılarının tamamlandığı sürece kadar uzaktan eğitim, öğrencilerin aşılarının tamamlanmasına takiben yüz yüze olarak klinikte yapılacaktır. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Ağız, Diş Sağlığı, İlk ve Acil Yardım, Tıbbi Laboratuvar Teknikleri, Tıbbi Görüntüleme Teknikleri, Yaşlı Bakım programlarının 2. sınıf öğrencilerinin mesleki uygulama derslerinin eğitimlerinin 2. doz Kovid19 aşılarının tamamlanmasına kadar uzaktan eğitimle, sonrasında ise yüz yüze yapılacaktır. Sivil Havacılık Meslek Yüksekokulu Uçak Teknolojisi programında teorik derslerin uzaktan eğitimle, Hava Aracı Bakımı ve Onarımı ile ilgili uygulamalı derslerin teorik kısımlarının 23 Nisan'a kadar uzaktan eğitimle, uygulamalı kısımlarda 10 Mayıs'tan itibaren yüz yüze yapılacaktır. Eğitim Fakültesi, İslami İlimler Fakültesi ve Spor Bilimleri Fakültesinde okutulan uygulama derslerinin Milli Eğitim Bakanlığı'nın belirlediği çerçevede EBA sistemi üzerinden yapılacaktır" denildi.
Mühendislik Fakültesi ve Teknik Bilimleri Meslek Yüksekokulunda yürütülen “İşletmelerde mesleki eğitim” dersinin (7+1/3+1) işletmelerde yüz yüze yapabileceği kaydedildi. Ayrıca açıklamada uzaktan eğitimle yapılacak derslerin yüzde 60'ına öğrencilerin katılım zorunluluğu belirtilirken katılım sağlamayan öğrencilerin devamsızlıktan kalacağı ifade edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Uşakspor gurbette yok
YEREL HABERLER Uşakspor gurbette yok
Uşak’ta 6 kilo 550 gram esrar ele geçirildi
YEREL HABERLER Uşak’ta 6 kilo 550 gram esrar ele geçirildi
Uşak’ta koyunları çalınan kadının öldürülmesiyle ilgili davada mütaala açıklandı
YEREL HABERLER Uşak’ta koyunları çalınan kadının öldürülmesiyle ...
Battaniyenin üretim merkezi Uşak'ta taleplere yetişilemiyor
YEREL HABERLER Battaniyenin üretim merkezi Uşak'ta taleplere ...
Bayılma numarasıyla hemşire sevgilisine evlilik teklifi etti
YEREL HABERLER Bayılma numarasıyla hemşire sevgilisine evlilik ...
Uşak’ta fuhuş operasyonu: 11 gözaltı
YEREL HABERLER Uşak’ta fuhuş operasyonu: 11 gözaltı
Prof. Dr. Ömer Karahan, 28 Şubat darbesini anlattı Abdullah Gül döneminde de mağduriyetler devam etti
YEREL HABERLER Prof. Dr. Ömer Karahan, 28 Şubat darbesini ...
Uşakspor kritik virajda
YEREL HABERLER Uşakspor kritik virajda