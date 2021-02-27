Uşak Belediyesinden 'Genç Kuşak' projesi

Uşak Belediyesi, 29 yaş ve altındaki vatandaşları kapsayacak olan “Genç Kuşak” projesini hayata geçiriyor. Hayata geçecek olan projeyle birlikte katılımcıların bir çok özel etkinlik ve çalışmalarla sosyalleşmesi hedefleniyor.

Kentte genç nüfusa yönelik bir çok çalışma yapan Uşak Belediyesi, önümüzdeki günlerde çalışmalarına yeni bir projeyi daha ekledi.İçerisinde bir çok özel etkinlik ve çalışmayı barındıracak olan Genç Kuşak Projesi’nin hedefiyse, genç neslin sosyal hayata daha aktif katılımını, kendilerini daha iyi ifade edebilmelerini, çeşitli konularda bilgi ve tecrübe kazanabilmelerini sağlamak. Şehirdeki 29 yaş ve altındaki bireyleri kapsayan Genç Kuşak Projesi’nde, kültürel ve sanatsal etkinliklerden eğitici programlara, sosyal temalı projelerden yarışmalara kadar birçok alanda faaliyetler yürütülecek. Genç nüfusun şehirdeki değişim ve gelişimde baş aktörler arasında yer almasını sağlayacak Genç Kuşak Projesi aynı zamanda gençlerin üreteceği projelerin de hayata geçirilmesine olanak sağlayacak.

Başkan Çakın: “Hayalimiz, gençlerimizin daima önde olduğu bir şehir”

Genç Kuşak projesiyle, gençlerin kişisel gelişimine ve sosyalleşmesine destek sağlayacaklarını kaydeden Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, gençlerin artık daha önde olduğu bir Uşak hayal ettiklerini paylaştı. Uşak’taki gençleri bir araya getirmeyi arzu ettiklerini dile getiren Başkan Çakın, “Belediyemizin önderliğinde, yerel kamu kurum ve kuruluşlarının iş birliğiyle, gençlerimizin sosyal hayatta daha etkin rol almasını istiyoruz. Başlattığımız projeyle, bir yandan ekiplerimiz tarafından sosyal, kültürel ve sanatsal etkinlikler, çeşitli alanlarda kurslar ve yarışmalar yapılırken bir yandan da gençlerimizin üreteceği projeler gerçekleştirilecek” dedi.

“Gençlerimize şehrimizin en önemli noktasında yer tahsis edilecek”

Projeye büyük bir önem verdiklerini aktaran Başkan Çakın, “Gençlerimizi pandemi kuralları çerçevesinde yapılacak etkinliklere katılmaya davet ediyorum. Genç Kuşak sosyal medya hesaplarımızda etkinliklerimizi ve çalışmalarımızı paylaşacağız. Yine belirtmek isterim ki, genç neslimiz bizler için çok kıymetli. Bu anlamda, ilk etapta Belediyemiz Ana Hizmet Binası içerisinde yer tahsis ettiğimiz Genç Kuşak Projesi için önümüzdeki süreçte bir sürprizimiz olacak. Şehrimizin en merkezi noktalarından birinde, yine çok özel içeriklere sahip bir merkez oluşturuyoruz. İnanıyoruz ki gençlerimizle birlikte çok güzel işler başaracağız” diye konuştu.

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