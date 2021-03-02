Uşak’ta 61 bin 453 öğrenci eğitime başladı

Korona virüs risklerinin açıklanmasının ardından düşük riskli iller arasında yer alan Uşak’ta bugün kısıtlamalı olarak 61 bin 453 öğrenci yüz yüze eğitime başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın normalleşmeye yönelik açıklamalarının ardından Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yüz yüze eğitime ilişkin açıklama yapılarak, bugün itibariyle tüm okul öncesi eğitim kurumlarında, ilkokullarda, 8 ve 12. sınıflarda ülke genelinde yüz yüze eğitime başlanılacağı açıklanmıştı. Düşük riskli iller arasında yer alan Uşak’ta toplamda 61 bin 453 öğrenci kısıtlamalı olarak bugün okul yolunu tuttu. Okula giriş kapılarında güvenlik ve görevliler tarafından öğrencilerin ateşleri kontrol edilirken kapı önlerinde de velilerin bulunmasına izin verilmedi. Ayrıca okula gelerek arkadaşlarıyla buluşan öğrencilerin ise yaşadıkları mutluluk adeta yüzlerinde göründü.

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