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Türkiye'nin batısındaki 'nazar boncuğu' Uşak'ta vatandaşlar mutlu

DHA

Türkiye'nin batısındaki 'nazar boncuğu' Uşak'ta vatandaşlar mutlu


Ramazan ÇETİN Feyzi DAVULCU / UŞAK, (DHA)-UŞAK'ın koronavirüs salgınıyla mücadelede düşük riskli iller arasında yer alması kentte sevinç yarattı. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da düşük riskli mavi renkte olan 13 il dışında Türkiye'nin batısındaki tek mavi renkli şehir olan Uşak'ın başarısı, sıkı uygulanan denetimler, halkın tedbirlere uyması ve 65 yaş üstündekilerin evde kalmasına bağlanıyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün yaptığı açıklamanın ardından Doğu ve Güneydoğu'da yer alan düşük riskli mavi renkteki 13 il dışında, Türkiye'nin batısında mavi renkteki tek il olan Uşak'ta bugün haraketlilik gözlendi. İki hafta öncesine kadar 100 binde yüzde 27 vaka oranıyla en yüksek riskli 4 il arasında yer alan Uşak'ta yapılan sıkı denetimler ve vatandaşların kurallar ile tedbirlere uyması, vaka oranının yüzde 18'lere gerilemesini sağladı.
Uşak Belediye Başkanı AK Partili Mehmet Çakın, pandeminin ilk günlerinden itibaren mücadeleyi hiç bırakmadıklarını anlatarak, "Uşak Hıfzıssıhha'nın aldığı kararlar doğrultusunda yapmamız gerekenleri belirledik. Maske, mesafe ve hijyen kuralları kapsamında mücadelemize devam ettik. Uşak'ta zaman zaman dalgalanmalar olsa da mücadele sürecini hiç bırakmadık. Biz de üç temel prensip belirledik. Vatandaşlarımızın koronavirüs hakkında bilinçlendirilmesi önemliydi. Sosyal medya başta olmak üzere billbordlar ve kısa mesajlarda bilgilendirmeler yaptık. Belediye olarak yoğun bir hijyen çalışmamızda oldu. Aynı zamanda yoğun maske dağıtımı da yaptık. Denetimlerin yanı sıra bu etkenlerinde düşüşte faydası olduğunu biliyoruz. Bizim dünyaca meşhur tarhanamızın da etkisi olduğunu düşünüyoruz. Bundan sonra da bu başarıyı sürdürmek istiyoruz. Emniyet ve jandarma kuvvetlerimizle birlikte yoğun şekilde denetimlere devam edeceğiz. Bu denetimler ve vatandaşlarımızın da tedbirlere uymasıyla bu başarıyı sürdüreceğiz" dedi.
2 aydır evden çıkmadığını söyleyen lise öğrencisi 17 yaşındaki İrem Kaya, "Uşak için büyük başarı bu. Bizim için yasaklar kalktı, geziyoruz. Bundan sonra daha çok dikkat edeceğiz. İki aydır evdeydim, dışarı çıkmıyordum. Artık zayıflamak için spor salonuna da gideceğim" diye konuştu.
Pandemi döneminde kendilerine verilen izin saatlerinde dışarı çıkabildiğini anlatan 67 yaşındaki Mehmet Kördemir, "Bir yıldır evden çıkmıyorduk. Sonunda yeni normalleşme ile dışarı çıkma izinleri verildi. Artık sosyal mesafeye dikkat ediyoruz. Kalabalığa girmiyoruz, açık havada geziyoruz. Uşak'ın başarısı halkın hastalık hakkında bilinçli olmasıdır" şeklinde konuştu.
68 yaşındaki Ahmet Kuzgun da "Salgın çıktığından bu yana evdeyiz. İzinli olduğumuz saatler olan 11.00'den 13.00'e kadar geziyorduk. Saat 13.00'den sonra eve gidiyorduk. Yemeği yiyoruz, yürüyecek yer arıyoruz. Dışarı çıkarsak ceza yiyoruz. Şimdi serbest oldu. Hastalık yeter ki gitsin, biz kurallara uyarız. En temiz yer Uşak çıktı. Halkımızın bilinçli olması nedeniyle Uşak bu mesafelere geldi. Yaşlıların dışarıya çıkmamısı da etkili oldu" dedi.DHA-Genel Türkiye-Uşak Ramazan ÇETİN Feyzi DAVULCU
2021-03-02 16:57:09

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