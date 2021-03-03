Uşakspor evinde oynayacak

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UŞAK, (DHA) - MİSLİ.com 2'nci Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta Anagold 24Erzincanspor'a deplasmanda 2-0 yenilerek Play-Off hattının dışında kalan Uşakspor, yarın evinde Hekimoğlu Trabzon'la karşı karşıya gelecek. Uşak 1 Eylül Stadı'nda Batuhan Gültek'in yöneteceği müsabaka saat 14.00'te başlayacak. Kırmızı-siyahlılarda geçen hafta kırmızı kart gören İbrahim Şirin mücadelede forma giyemeyecek. Uşakspor 40 puanla 6'ncı sırada yer alırken, Hekimoğlu Trabzon 45 puanla 2'nci basamakta bulunuyor. DHA-Spor Türkiye-Uşak UŞAK

2021-03-03 13:00:00



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