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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Uşak’ta denetimler sıkılaştırıldı

İHA

Uşak’ta denetimler sıkılaştırıldı

Batı ve Ege Bölgesinde tek düşük riskli il olan Uşak’ta İl Emniyet Müdürlüğü, kentin riskli iller arasına girmesini engellemek için düzenlenen denetimleri sıkılaştırdı.
1 Mart Pazartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni normalleşmeler hakkında açıklamalarda bulunmuştu. Bu açıklamalarda korona virüs haritasında Uşak, 14 il arasında düşük riskli iller arasında yer aldı. Ayrıca Uşak, Batı ve Ege Bölgesi’nde de tek düşük riskli il olarak göze çarptı. Bu gelişmeler doğrultusunda Uşak’ta görevliler harekete geçti. Uşak’ta İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Uşak’ın olası bir riskli iller arasına girmemesi için yeni normalleşme sürecinde denetimleri sıkılaştırdığı görüldü. Bu doğrultuda kentin ana artelleri ve işlek caddelerinde Polis, Bekçi, Zabıta ekipleri vatandaşlara anons ve sözlü olarak uyarılarda bulundu. Vatandaşlara sosyal mesafe, maske, sigara ve hijyen konularında uyarılarda bulunan ekipler, vatandaşlar ve esnaf tarafından memnuniyetle karşılandı. Uşaklı vatandaşlardan Kamil Erkan, denetimlerin çok güzel olduğunu belirtirken denetimlerin ne kadar çok olursa hastalığın azalacağını dile getirdi.
Kentin en işlek caddesi olarak bilinen İsmet Paşa Caddesi’nde bir restoranda aşçı olarak çalışan Hasan Sevgen ise Uşak Valisi Funda Kocabıyık ve İl Emniyet Müdürü Mesut Gezer’in sıkı çalışmalarda bulunarak korona virüsü yenmek için çabaladıklarını belirtti. Sevgen, “Uşak İl Emniyet Müdürlüğümüz çok iyi çalışıyor, pandemi sürecinde ekipler aralıksız denetim yaptı. Caddeyi anonslarla sürekli kontrol altında tuttular. Bu sayede de Uşak ilimiz vaka sayılarında büyük başarılarla koronayı yendiğini düşünüyorum. Gerek vali hanımımız olsun, gerek emniyet müdürümüz olsun sıkı çalışmaları var. Caddede insanlarımız azaldı. Sosyal mesafeye çok dikkat ediliyor. Etmeyen vatandaşlara gerekli memur arkadaşlarımız uyarılarda bulunuyor. Vatandaşlarımız bu durumun ciddiyetinin farkına vardı. Bu sebeple mümkün mertebe dışarı çıkmamayı tercih ediyorlar. Zorunlu kalmadığı sürece dışarı çıkmıyorlar. Çıkanlar da genelde acil işi olan vatandaşlar işini halledip evlerine dönüyorlar” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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