Eğlence mekanına çevrilen depo mühürlendi Depoda eğlence düzenleyen 8 kişiye ceza yağdı

Uşak’ta kullanılmayan bir depoyu eğlence yerine çeviren 3’ü kadın 8 şahsa 31 bin 500 TL cezai işlem uygulandı.
Uşak İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Sarayaltı Mahallesi’nde kullanılmayan bir deponun müzikli yayını yapılan dans edilen eğlence mekanına çevrildiği bilgisine ulaştı. Bu bilgiler doğrultusunda depoya operasyon düzenlendi. Operasyonda 3’ü kadın olmak üzere 8 kişiye sosyal mesafe kuralına uymamaktan 31 bin 500 TL cezai işlem yapıldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.