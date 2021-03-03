Türkiye’nin konuştuğu Uşak Valisi açıklamalarda bulundu Uşak Valisi Funda Kocabıyık, “Mutluluğu ve gururu hep birlikte yaşadık”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Türkiye’nin konuştuğu Uşak Valisi açıklamalarda bulundu Uşak Valisi Funda Kocabıyık, “Mutluluğu ve gururu hep birlikte yaşadık”

İHA

Türkiye’nin konuştuğu Uşak Valisi açıklamalarda bulundu Uşak Valisi Funda Kocabıyık, “Mutluluğu ve gururu hep birlikte yaşadık”

Batı ve Ege Bölgesi’nde düşük riskli tek il olan Uşak’ta Vali Funda Kocabıyık, "Batı’daki tek mavi il olmanın mutluluğunu ve gururunu hep birlikte yaşadık. Bundan sonraki süreçte bu maviliği nasıl koruyacağız, vaka sayılarını minimum seviyede nasıl tutacağız" dedi.
Uşak Valisi Funda Kocabıyık, UTSO Başkanı Selim Kandemir, Uşak OSB Yönetim üyesi Kadir Yıldız, Uşak Esnaf ve Sanatkârları Odaları Birliği Başkanı Atalay Savaş ve üyeleri ile bir araya gelerek kentte uygulanan korona virüs tedbirlerini değerlendirdi. Özmerkez’de gerçekleştirilen toplantıda değerlendirmede bulunan Vali Funda Kocabıyık, “Sağlık Bakanlığı vaka haritasında Batı’daki tek mavi il olmanın mutluluğunu ve gururunu hep birlikte yaşadık. Bundan sonraki süreçte bu maviliği nasıl koruyacağız, vaka sayılarını minimum seviyede nasıl tutacağız onun üzerinde istişarelerde bulunmak üzere bir araya geldik. Öncelikle, emeği geçen çalışanlarımıza özellikle vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Ne kadar kural koyarsanız koyun, ne kadar talimatlar gönderirseniz gönderin alanda bunun sahiplenilmesi olmazsa hiçbir anlamı olmuyor. Biz Uşak’ta şükürler olsun bu konuda bir sıkıntı yaşamadık. Vatandaşımız bizimle birlikte hareket etti. Vatandaşımız genelgelere ve hıfzıssıhha kurulunda aldığımız kararlara sıkı sıkıya riayet etti. Bu başarının kahramanı şüphesiz vatandaşlarımızdır “ dedi.
Kocabıyık, “Elde ettiğimiz bu başarının devamlı olması için hep birlikte çalışacağız ve sahada olacağız”
Uşak’ın elde ettiği bu başarının sürdürülebilir bir başarı olması için esas mücadelenin şimdi başladığını aktaran Kocabıyık, “Asıl mücadelemiz şimdi başlıyor. Elde ettiğimiz bu başarının devamlı olması için hep birlikte çalışacağız ve sahada olacağız. Bu sabah İçişleri Bakanımızla yaptığımız toplantıda, Sayın Bakanımız Süleyman Soylu tarafından sivil toplum kuruluşları ve odalarımızdan destek almamız bir kez daha vurgulandı. Bu mücadele sadece Devletimizin vereceği bir mücadele değil. Herkes bu işin içinde olmalı, bu mücadeleye destek vermelidir. Çok şükür karşılıklı istişare ile hep beraber Uşak olarak bu başarıyı elde ettik. İşyerlerimizin denetlenmesinde özellikle oluşturulan ekiplere, gerek personel gerekse araç anlamında şimdiye kadar destek verdiniz. Bu desteklerin devamını bekliyoruz. Bundan sonraki süreçte de sizlerden kendi içinizde bir denetim mekanizması oluşturarak sürekli alanda olmanızı ve esnafımıza rehberlik etmenizi istiyoruz“ diye sürdürdü.
Belirlenen politika “Sürekli Denetim”
Covid19 mücadelesinde devamlılığın büyük önem taşıdığını belirten Vali Funda Kocabıyık, bakanlığın belirlediği politikanın “Sürekli Denetim” olduğunu belirtti. Bu politika kapsamında katılımcıların da sahaya çıkarak kimlerin kurallara uyup kimlerin uymadığının takip edilmesini isteyen Funda Kocabıyık, “Bu süreçte bakanlığımızın belirlediği politika ‘Dinamik Denetim’ yani sürekli denetim. Buna uygun olarak çalışmalarımızı sürdüreceğiz ve her ay bu çalışmalarımızı masaya yatırıp gözden geçireceğiz. Eğer İlimizde kısıtlamaların tekrar başlamasını istemiyorsak, hepimiz kurallara riayet etmeliyiz. Esnafımız dükkanını açacak, ekonomi çarkları daha hızlı dönmeye başlayacak. Haritada mavi renk olmamızın bize en büyük getirisi bu oldu. En büyük sevincimiz de tabi ki bu ama bunu kaybetmememiz lazım. Bunun için de kurallara uymaya devam etmemiz şart. Bunun için hepimize çok büyük görevler düşüyor. Bu nedenle sizlerin de daha çok alanda olmasını istiyorum. Kurallara kim uyuyor, kim uymuyor bakın“ şeklinde konuştu.
Vali Funda Kocabıyık konuşmasının ardından katılımcılara söz vererek öneri ve isteklerini dinlemesinin ardından toplantı sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Uşakspor, Hekimoğlu maçı hazırlıklarını tamamladı
YEREL HABERLER Uşakspor, Hekimoğlu maçı hazırlıklarını tamamladı
Eğlence mekanına çevrilen depo mühürlendi Depoda eğlence düzenleyen 8 kişiye ceza yağdı
YEREL HABERLER Eğlence mekanına çevrilen depo mühürlendi Depoda ...
Uşak’ta denetimler sıkılaştırıldı
YEREL HABERLER Uşak’ta denetimler sıkılaştırıldı
Uşakspor evinde oynayacak
YEREL HABERLER Uşakspor evinde oynayacak
Silahlı kavgada ağır yaralanan şahıs kurtarılamadı
YEREL HABERLER Silahlı kavgada ağır yaralanan şahıs kurtarılamadı
Türkiye'nin batısındaki 'nazar boncuğu' Uşak'ta vatandaşlar mutlu (2)
YEREL HABERLER Türkiye'nin batısındaki 'nazar boncuğu' Uşak'ta ...
Türkiye'nin batısındaki 'nazar boncuğu' Uşak'ta vatandaşlar mutlu
YEREL HABERLER Türkiye'nin batısındaki 'nazar boncuğu' Uşak'ta ...
Başkan Çakın mavi Uşak'ın sırrını espriyle açıkladı Çakın, “Virüsün düşük olmasında tarhananın payı yüksek”
YEREL HABERLER Başkan Çakın mavi Uşak'ın sırrını espriyle ...
Uşak’ta 61 bin 453 öğrenci eğitime başladı
YEREL HABERLER Uşak’ta 61 bin 453 öğrenci eğitime başladı
Uşak’ta silahlı kavga: 1 yaralı
YEREL HABERLER Uşak’ta silahlı kavga: 1 yaralı
100 metrelik uçurumdan düşen genç hayatını kaybetti
YEREL HABERLER 100 metrelik uçurumdan düşen genç hayatını kaybetti
Uçurumdan düşen genç hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Uçurumdan düşen genç hayatını kaybetti