Uşakspor - Hekimoğlu Trabzon: 0-0

Altın fiyatları ne kadar oldu?

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UŞAK, (DHA) - STAT: Uşak 1 Eylül

HAKEMLER: Batuhan Gültek (xx), İsmail Emre (xx), Burak Sami Şad (xx)

UŞAKSPOR: Ersin (xxx) Levent (xx), Alpay (xx), Samet (xxx), İsmet (xx), Ali (xx), Seçkin (xxx), Mehmet Bektaş (x) (Dk. 79 Resul x), Kadir (x) (Dk. 73 Noyan xx), Serhat (xx), Mehmet Gürkan (xx)

HEKİMOĞLU TRABZON: Emre (xxx) Uğur (x), Samet (x) (Dk. 82 Serkan x), Eray (x) (Dk. 88 Mehmet), Burhan (x) (Dk. 73 Caner x), Onur (xx), Halil İbrahim (x) (Dk. 73 Berkay x), Yasin (x), Bahadır (xx), Oğuz (xx), Batuhan Karadeniz (x)

SARI KARTLAR: İsmet, Mehmet Bektaş (Uşakspor), Oğuz, Caner (Hekimoğlu Trabzon)Misli.com 2'nci Lig Beyaz Grup'ta Play-Off mücadelesi veren Uşakspor, evinde zirve takipçisi Hekimoğlu Trabzon'la 0-0 berabere kaldı. Son 3 deplasman maçını kaybeden Uşakspor, iç sahada aldığı üst üste 2 galibiyetin ardından güçlü rakibi karşısında sahadan 1 puanla ayrılırken, evindeki yenilmezlik serisini 10 maça çıkardı. Bu sonuçla Uşakspor 41 puana ulaşırken, deplasmanda kazanamama serisi 4 maça yükselen Hekimoğlu Trabzon ise 46 puana ulaştı. DHA-Spor Türkiye-Uşak DHA

2021-03-04 16:13:52



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